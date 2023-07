Vers une nouvelle image pour l’Orchidée Plaza à Hannut

Au cours des quelques dernières années, et mois dans certains cas, le centre commercial Orchidée Plaza, rue de Huy à Hannut, a connu divers changements. Les magasins Aldi et Décathlon ont par exemple quitté les cellules qu’ils occupaient pour en intégrer de nouvelles. L’enseigne de matériel et accessoires de sport s’est ainsi installée en début de site. Une fois le Décathlon réinstallé, la cellule précédemment occupée a alors été réaffectée, du moins en partie. En effet, Pro Duo, grossiste de produits de coiffure et d’esthétique, a intégré une partie de l’ancien Décathlon en début d’année, laissant ainsi vacant le reste de l’espace.