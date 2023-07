Pas de prime de naissance pour bébé, né à Hannut mais vivant désormais à Braives ?

Les parents n’en font pas une affaire d’état même s’ils auraient bien aimé que leur bébé soit officiellement accueilli avec les autres enfants de l’année. Mais… cette famille n’est certainement pas la seule dans le cas. "C’est dommage que les règlements communaux ne soient pas alignés car d’un côté comme de l’autre, on nous a refusés. Il faudrait une harmonisation des règlements. On ne doit pas être les seuls à déménager en cours d’année."

Cécile Bataille, échevine de L’État civil à Braives, le reconnaît: le règlement communal est clair et "on se base dessus. Il faut être inscrit au registre de population le jour de la naissance. L’enfant n’était pas Braivois quand il est né." Il n’a donc pas reçu la prime de naissance de 100 € et n’a pas pu participer à la petite fête d’accueil des nouveau-nés.

Et à Hannut ? Les parents auraient dû recevoir la prime, ils avaient d’ailleurs été conviés à la fête. "La maman a téléphoné pour dire qu’ils n’habitaient plus à Hannut, explique le bourgmestre, Manu Douette. L’agent leur a répondu qu’il fallait y habiter, il a fait une erreur. La famille aurait dû venir chercher son chèque." Un chèque de 50 €, un chèque livres et un arbre planté au nom de l’enfant. "Il y a eu une mauvaise interprétation de la part de l’agent. C’est bien l’endroit où on vit lors de la naissance qui détermine où la prime est donnée." Et donc ici, à Hannut. Le bourgmestre va rappeler la règle au service et… contactera la famille pour voir comme rectifier le tir. Tout est bien qui finit bien donc.