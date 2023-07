Une balade sur les pas de Zénobe Gramme à Hannut avec de croustillantes anecdotes

Depuis peu, un nouvel itinéraire a été mis en place sur les pas de Zénobe Gramme. L’inventeur de la dynamo, né à Jehay, a passé 14 années de sa vie à Hannut, de ses 9 ans jusqu’à ses 23 ans. Il y a donc passé une bonne partie de sa jeunesse, qui fut remplie d’anecdotes assez savoureuses.

C’est une partie de celles-ci que la balade organisée par l’office du tourisme propose de découvrir. Il s’agit d’un parcours d’environ 6 km, au départ de la rue de l’Aite, là où Zénobe Gramme et sa famille habitaient. "La promenade prend environ 1 h 30 mais c’est mieux de prendre le temps de bien écouter les histoires via le QRCode, explique Martine Noël, de l’office du tourisme. On découvre plein d’aspects méconnus du personnage, comme cette histoire où il a réparé secrètement le violon qui appartenait au bourgmestre Degeneffe pour aider la servante qui l’avait malencontreusement abîmé." Pour les enfants, un jeu interactif les invite d’ailleurs à reconstituer un violon dans les locaux de l’office du tourisme. "C’est un artisan, Carl Hobin, qui nous a constitué ce violon en pièces détachées, poursuit Martine Noël. Jusqu’au 15 août, il est à l’office du tourisme. Après, il sera à l’hôtel de ville. C’est normal puisque c’était le violon du bourgmestre."

L’année prochaine, sur le thème de la Seconde Guerre mondiale

On ne va pas “spoiler” la balade en vous dévoilant toutes les anecdotes de la vie du génial inventeur mais pour situer le personnage, on mentionnera toutefois que Zénobe Gramme était plutôt beau garçon. Ce qui l’amena à participer à quelques virils pugilats et à être à la base de bien des déchirements de cœurs de jeunes demoiselles…

Toutes ces anecdotes croustillantes, l’office du tourisme hannutois ne les a pas trouvées dans la biographie officielle de Zénobe Gramme. "C’est grâce au travail de l’historien local Étienne Jacquemin et aussi avec l’aide de Pierre Archerda, un jeune passionné d’histoire, qui nous a aidés l’an dernier."

D’autres détails de la vie de l’inventeur de la dynamo viendront s’ajouter aux étapes déjà présentes dans cette balade. "On en garde sous le coude pour l’année prochaine", affirme Martine Noël. De même, l’office du tourisme planche déjà sur d’autres balades thématiques qui viendront s’ajouter dans les années à venir. "L’année prochaine, ce sera en lien avec la Seconde Guerre mondiale avec le général Pire, révèle Martine Noël. Et l’année suivante, on aura une balade sur le thème du Moyen Âge."