Deux Hesbignons qualifiés pour les championnats du monde d’œnologie

Et si ces quatre amis ont gagné le droit de côtoyer le gratin mondial de la discipline, c’est parce qu’ils ont performé aux championnats de France. "L’épreuve se déroulait en plusieurs manches, détaille Éric Dewingaerden. Grâce à un bon résultat dans l’une d’entre elles, on s’est qualifiés pour la finale."

Lors de cette finale, qui se déroulait un peu sous forme de play-off, le quatuor liégeois a fini deuxième. "On était également la première équipe belge, poursuit Thierry Dewingaerden. C’est pour ça qu’on s’est qualifié pour les championnats du monde."

Franchement, l’équipe ne pensait pas réaliser un tel résultat. "C’est sûr qu’on pensait aux championnats du monde dans un coin de notre tête, mais on ne les envisageait pas sérieusement. Il y avait énormément de bonnes équipes aux championnats de France", poursuit Thierry. "Il faut aussi dire qu’on est une équipe composée de quatre amateurs, enchaîne Thierry Pottier. Pour nous, le vin, c’est un hobby. On a tous un métier à côté." Au contraire des autres équipes, où il y avait toujours bien un ou plusieurs "cavistes ou professeurs d’œnologie".

Pas là pour faire du tourisme

Mais voilà, comme quoi, avec la passion, il y a moyen de faire de grandes choses. Les voici qualifiés pour les championnats du monde, où ils seront opposés à une trentaine d’autres équipes. Et même si ce sera une belle découverte et "que l’ambiance est très sympa", il n’est pas question de se pointer au château de Sainte Roseline, en Provence, les mains dans les poches. "On a quand même envie de tenter notre chance", avance Thierry Dewingaerden.

Mais aux championnats du monde, seulement quatre des 12 vins qui seront proposés aux équipes seront français. Les autres sont étrangers. Ce qui ne fait pas les affaires du quatuor. "À mon avis, 90% des vins que l’on boit sont français", détaille Éric Dewingaerden. Ces vins, un peu comme dans les films, il faudra arriver à deviner leur millésime, leur cépage, leur appellation et leur pays d’origine. Bref, ce sera costaud. Pour étoffer ses connaissances sur les vins étrangers, l’équipe va travailler d’arrache pied. "On a l’intention de se réunir une dizaine de fois d’ici les championnats du monde pour s’entraîner."

Lors de ces entraînements, ils apprendront, avec l’aide d’un voisin d’Éric, à reconnaître un maximum de vins différents. "On en a déjà commandé 120." Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à l’équipe belge de, si pas finir première, réaliser un bon résultat ? Réponse le 14 octobre prochain.