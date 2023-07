On recense les arbres et haies remarquables

1. Comment déterminer qu’un arbre est "remarquable" ? "Il faut que l’arbre, l’arbuste ou la haie en question réponde à l’un ou plusieurs des critères suivants, explique Amélie Dabompré, écoconseillère à Hannut. Il doit présenter un intérêt paysager, historique, dendrologique, de curiosité biologique, de taille exceptionnelle, d’un intérêt folklorique ou religieux. Ça peut aussi être un repère géographique telle qu’une limite de propriété ou une borne."

Les citoyens sont donc invités à compléter un formulaire en ligne et à le transmettre au service Environnement. "Nous avons alors un groupe de bénévoles issus du PCDN (Plan communal de développement de la nature) qui va sillonner les villages pour vérifier toutes les données reçues et éventuellement les compléter . Puis, tout le dossier sera envoyé au DNF (Département nature et forêt de la Région wallonne) qui va de nouveau vérifier et officialiser l’inventaire."

2. À quoi cela va-t-il servir ? Le fait qu’un arbre, arbuste ou une haie soit classé remarquable va protéger le végétal en question par exemple en cas de demande d’abattage lors de travaux. "Pour abattre un arbre classé, il faut une demande de permis, précise l’écoconseillère de Hannut. Et il y a aussi une réglementation pour les arbres qui ne sont pas classés et dont la circonférence est supérieure à 1,50 mètre. On ne fait pas ce qu’on veut… Et cela dépend aussi où est situé l’arbre, s’il est visible de l’espace public ou non…"

3. Pourquoi refaire l’inventaire tous les trois ans ? En trois ans, il peut y avoir des évolutions. "Le plus souvent, ce sont des arbres qui ont été abattus, on les supprime donc de l’inventaire", poursuit Amélie Dabompré. Mais il peut aussi arriver que des arbres aient tout simplement été oubliés ou soit passés inaperçus lors de précédents inventaires.

environnement@hannut.be