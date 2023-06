58% des foyers hannutois auront la fibre optique

Après des tests fructueux dans le zoning de Hannut, le réseau de fibre optique va prochainement se développer dans le centre-ville. Au bénéfice de ceux qui veulent disposer d’un internet ultrarapide. "Il y a quelques années, Proximus a proposé aux Communes wallonnes de développer leur réseau de fibre optique via Unifiber, précise le bourgmestre Manu Douette. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y en a que 25 qui ont répondu à l’appel." Hannut a décidé de prendre le train en marche et d’accepter le déploiement de la fibre optique sur son territoire. Dans quelques semaines, les trottoirs seront ouverts à différents endroits pour permettre de placer le câble rose caractéristique. "Il y aura deux points POP, ce sont des sortes de nœuds de réseau, poursuit le bourgmestre . Ils seront installés près de l’ancienne piscine et près du hall des sports. Ce seront des sortes de petites cabines électriques. Et comme elles seront installées sur le domaine communal, on percevra un loyer de 3 500 € par an pour chaque emplacement." Unifiber préfère en effet négocier avec les pouvoirs publics plutôt que devoir discuter avec différents propriétaires privés.