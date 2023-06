Deux pompes à haut débit pour lutter contre les inondations en Hesbaye

Pour faire face à de pareils débordements, la zone de secours de Hesbaye vient de faire l’acquisition de deux pompes haut débit tractables ; soit un investissement de 101 567,40 €. "Elles ont une capacité de 380 m3 d’eau par heure, détaille Gauthier Viatour ; secrétaire à la zone de secours. On peut les utiliser, par exemple, lorsqu’un bassin d’orage ou une retenue d’eau est prêt à se rompre et qu’il risque d’inonder tout un quartier. Dans ce cas, il faut entreprendre de le vider en urgence en pompant l’eau. Bien entendu, il ne faut pas la rejeter n’importe où mais avec les pompes et les tuyaux, on peut choisir l’endroit où déverser cette eau." Dans la région, la zone de Hesbaye est la seule à disposer de ce matériel qui pourra éventuellement être prêté, en renfort aux zones voisines. "Combinés avec notre véhicule multi-usages, type chargeur télescopique, on peut déplacer ces pompes dans des endroits difficilement accessibles."