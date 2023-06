A Hannut, c'est parti pour la rénovation urbaine: un centre-ville davantage dédié aux piétons, aux cyclistes et à la verdure

Oui, mais sur quoi, exactement ? "L’opération de rénovation urbaine, c’est un ensemble de projets qui permettront de redessiner le centre-ville de Hannut", poursuit l’échevine.

Et ces projets, ils ont été pensés par les Hannutois eux-mêmes. "L’opération a débuté avec une consultation citoyenne en 2020. Ensuite une commission de rénovation urbaine (NDLR : CRU, pour les intimes) a été créée. Elle était composée de citoyens et de membres de l’administration communale."

Plusieurs sites du centre-ville

Et c’est cette fameuse CRU, accompagnée par la Région et la Commune, qui a pensé ces projets. "Plusieurs sites du centre-ville sont visés, notamment la Saline." Là-bas, il est prévu de créer un maillage pour les piétons et les cyclistes et d’ajouter de la verdure. Et d’ailleurs, c’est grosso modo ce qui ressort des différents projets. Ainsi, une liaison piétonne sera créée du côté du rempart Saint-Christophe. "Elle permettra de mettre en valeur le tumulus, situé juste à côté, qui est classé." Une passerelle vers la rue Albert 1er, spécialement conçue pour les cyclistes et les PMR, devrait également voir le jour à proximité. Du côté de l’hyper-centre, des passages pour les piétons et les cyclistes seront également aménagés.

Maintenant terminées, ces fiches-projets vont être transmises à la Région wallonne. "Une fois que le ministre les aura validées, on pourra se mettre au travail." Mais attention, ces projets ne seront pas réalisés à court terme. "Il faudra plutôt compter 10 à 15 ans."

Et pour mener ces projets à bien, la Commune aura notamment un droit de préemption et pourra procéder à des expropriations.

Mais tant que les projets ne sont pas validés, on ne connaîtra pas le montant des travaux. "Mais on sait que, en fonction des projets, on touchera entre 60 et 80% de subsides. Le reste sera évidemment à charge de la Commune."