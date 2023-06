Un magasin Bio-Planet s’installe à Hannut

Le bâtiment de ce nouveau Bio-Planet récupère la chaleur du système de refroidissement et la réutilise pour chauffer le bâtiment. Ainsi, aucun raccordement au gaz n’est nécessaire et l’utilisation de combustibles fossiles est évitée.

Sur le parking, deux prises de courant permettent de recharger les batteries des vélos électriques pendant que les clients font leurs courses.

En vrac et sans emballage

En rayon, les clients peuvent observer des panneaux informatifs qui leur permettent de parcourir les allées du magasin en découvrant les initiatives en matière de durabilité. "De cette manière, Bio-Planet cherche à constamment inspirer et inciter ses clients à consommer de manière plus responsable, indique Jan Van Holsbeke, Business Unit Manager de Bio-Planet. Citons notamment l’utilisation d’un éclairage LED qui consomme 30 % d’énergie en moins, de panneaux solaires sur le toit et d’un pôle de recyclage à l’entrée où les clients peuvent déposer leurs piles ou filtres Brita usagés ainsi que les films plastiques de leurs achats."

Le magasin a énormément investi dans les produits en vrac ou sans emballages. En effet, Bio-Planet propose un assortiment de fruits et légumes en vrac, mais également de fruits secs, de céréales et de fruits séchés. Il est donc possible de servir dans ses propres contenants.

"Les gens recherchent des produits uniques, mais exigent également un assortiment de base à un bon rapport qualité-prix. Le vrac occupe une place de plus en plus importante dans notre offre. Avant, nous regroupions toute la gamme en vrac, alors qu’aujourd’hui, nous le faisons par assortiment. Près du café, on retrouve les grains et près des céréales en vrac pour petit-déjeuner, on trouve les céréales emballées. Dans les magasins les plus récents, comme celui de Hannut, nous fabriquons également du pain frais et proposons même des pâtisseries."

Ce mercredi 21 juin, les huit employés et les quatre étudiants qui composent l’équipe ont ouvert les portes de leurs 640 m2 de commerce, ou les clients ont pu découvrir les 5 000 produits proposés.