Hannut: dès cet automne, deux terrains de padel couverts près du Royal tennis club

Ces derniers vont donc être ravis d’apprendre que, d’ici quelques mois, deux nouveaux terrains couverts vont voir le jour, non loin du RTCH. Il s’agit en fait de l’aboutissement d’un partenariat public-privé en projet depuis déjà 2021. "Fin 2021, avec la sortie du Covid, on s’est rendu compte que le padel était en plein boom, note Martin Jamar l’échevin des Sports. Quand Benjamin Coumont est venu nous trouver avec une proposition, on a trouvé son idée très intéressante."

"Je cherchais une activité à laquelle je pouvais greffer ces deux terrains, car je trouve intéressant d’avoir un pôle sportif où le public peut pratiquer plusieurs disciplines."

Hannutois passionnés de sports, Benjamin Coumont et sa compagne Madelina sont les auteurs de projet de ces nouveaux terrains de padel. "Je suis passionné de sports, affirme le Hannutois. J’ai fait de l’athlétisme à Hannut et depuis quelques années déjà j’avais envie de développer une infrastructure de padel à Hannut." Mais pas question pour l’auteur de projet de travailler seul dans son coin. "Je cherchais une activité à laquelle je pouvais greffer ces deux terrains, car je trouve intéressant d’avoir un pôle sportif où le public peut pratiquer plusieurs disciplines."

440 000 €

En accord avec la Ville, le RFC hannutois et le RTCH, un terrain a été trouvé. "Il s’agit des anciens vestiaires du terrain de foot, précise Martin Jamar. Ce sont des vieux bâtiments qui sont souvent squattés. Ils vont être démolis pour faire place aux deux terrains de padel. Il y aura une convention avec le foot et le tennis club pour y avoir accès depuis la liaison cyclo-piétonne."

Pour la Ville, c’est une bonne chose, car si elle cède ce terrain qui lui appartient à l’auteur de projet (via un bail emphytéotique), c’est le privé qui se charge de la démolition et du financement du projet. Ce qui représente quand même une enveloppe de 440 000 € dont rien que 25 000 € pour la démolition des anciens locaux.

Le chantier de construction devrait aller vite puisque le dossier administratif se termine ce jeudi, au conseil communal de Hannut (la Ville se porte garante pour l’emprunt de 312 000 €). Les premiers échanges de balles sont attendus pour l’automne prochain . "Peut-être même pour octobre, avance Benjamin Coumont. Ce seront deux terrains couverts, mais qui peuvent aussi être découverts. C’est idéal pour jouer en hiver mais aussi l’été où on peut ouvrir partiellement le volet. Cela permet aux joueurs d’être à l’abri du soleil et de mieux distinguer la balle."

Quant à la gestion des terrains, elle sera laissée au RTCH qui possède déjà un terrain de padel au sein de ses infrastructures.

La structure couverte sera comparable à celle du Mosa, à Engis. ©Doc

Des terrains partout sur l'arrondissement

Les terrains de padel se construisent un peu partout. Ainsi, sur Huy-Waremme, on en trouve construits ou en projet à La Sarte (Huy), à Engis (Mosa), à Saint-Georges (Planet Padel), à Villers-le-Bouillet (Hibou Padel Club), à Amay (trois terrains couverts, projet porté par la Commune), à Fexhe-le-Haut Clocher, à Waremme, à Braives, à Neupré et à Geer. Rue des Cotillages à Huy, un projet est également en cours mais il est contesté au Conseil d’État.