Hannut: beau succès pour la braderie

Et en effet, ça grouille de monde à l’intérieur du magasin. «L’été a mis du temps à arriver, Mais maintenant, on rencontre un gros succès au niveau du solaire», sourit Claire Hardenne, la patronne de l’établissement, qui était d’ailleurs en train de courir d’un client à l’autre.

De la poterie aux clubs de foot

Juste en face, dans le café «La Taverne», on sent aussi «l’effet braderie». «C’est sûr que ça attire du monde», s’amuse Bernard, qui attend au bar qu’un de ses collègues lui donne les boissons à aller porter aux clients. «Et avec la chaleur, on le sent.»

En face du café (juste à côté de Claire H., en fait), Edith André a installé un stand de poteries juste devant la boulangerie… André. «C’est mon frère qui tient le magasin, détaille-t-elle. Évidemment, je participe aussi à la braderie pour vendre mes réalisations car, à force de faire de la poterie, mes armoires débordent.» Mais si elle est venue ce week-end, c’est aussi et surtout pour partager son art avec les promeneurs. «J’ai installé un tour et je montre aux enfants comment on fait de la poterie.» D’ailleurs, sachez qu’il y a deux étapes importantes à connaître : le tournage et le tournassage. «Le tournage, c’est pour donner forme à la poterie. Et le tournassage, c’est pour enlever l’excès d’argile.» Viennent ensuite deux cuissons dont les températures avoisinent le millier de degrés. Mais évidemment, Edith André n’a pas pu emmener de four avec elle.

Le tournassage consiste à enlever les excès d'argile. ©EDA

Toujours important de bien signer ses créations. ©EDA

Passées ces considérations artistiques, on se rend sur le stand (qui est d’ailleurs un bar) du club de football du «Patro lensois», où l’ambiance est forcément tout autre. «C’est sûr qu’un tel événement, ça nous permet de faire des bénéfices, commente le secrétaire du club Thierry Wautelet. Mais on en profite aussi pour se faire connaître. Rien qu’aujourd’hui (NDLR : samedi), deux jeunes se sont affiliés au club.»

Bref, un bel événement qui profite visiblement à tous et qui a également été marqué par l’organisation de l’Hannurban Trail ce dimanche.