La gestion centre-ville de Hannut est sauvée, elle garde son financement

Alors ? Le député-bourgmestre a œuvré pour que le décret tel que prévu ne passe pas. Et il y est arrivé même s’il reconnaît qu’ "on est dans une demi-mesure". N’empêche, déjà le gouvernement wallon envisageait de diminuer le budget annuel puis d’aller vers un "phasing-out". "J’ai expliqué toute la dynamique mise en place", explique Manu Douette. Certaines Communes ont développé des ADL, des agences de développement local ; d’autres ont préféré des gestions de centre-ville. Comme Hannut. Pourquoi ne pas modifier la gestion centre-ville en ADL ? "Parce qu’il y a un moratoire, on ne peut plus en créer." Manu Douette avait proposé un dispositif transitoire ; continuer à subventionner la gestion centre-ville des Communes inférieures à 30.000 habitants et renforcer celles de plus de 30.000€. "Et on laisse un certain délai de subventionnement. L’objectif étant que pendant cette période, on puisse à nouveau créer des ADL, que le moratoire soit levé."

La proposition de Manu Douette a donc été écoutée. "Je suis satisfait car une solution a été trouvée, solution que j’ai apportée, pour pouvoir continuer." Les petites villes auront une subvention de 80.000€, les moyennes de 120.000€, les grandes de 160.000€ et les très grandes de 200.000€.

Aujourd’hui le député-bourgmestre hannutois compte naturellement être attentif à la prochaine Déclaration de politique générale de la future majorité, née des prochaines élections wallonnes. "Je serai attentif qu’on puisse lever le moratoire sur les ADL pour y intégrer les gestions centre-ville. Ce sera aussi l’occasion de faire le toilettage de structures tels que les ADL et les GAL. De toutes ces structures qui se marchent sur les pieds."