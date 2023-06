Hannut: Un entraîneur de basket écope de 4 ans de prison avec sursis

Lors de son passage dans un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels, les experts ont estimé qu’il avait une réticence à parler de sa sexualité. Ils ont aussi avancé qu’il y avait un risque de "récidive en cas de perturbation émotionnelle". Ils ont préconisé une vigilance pour qu’il ne se retrouve plus seul en présence de mineures.

L’intéressé a démenti la plupart des préventions à sa charge. En 2019, le suspect a démissionné de son poste de coach d’une équipe de basket d’adolescentes. Il était sous le coup d’une enquête judiciaire concernant des comportements sexuels inadaptés adoptés avec six jeunes filles. C’est la préfète d’un athénée qui a dénoncé les faits après avoir découvert des messages particulièrement inappropriés envoyés par l’entraîneur à une adolescente scolarisée dans son école. Le suspect doit répondre d’attentats à la pudeur, des incitations à la débauche et des viols techniques, des faits commis entre 2017 et 2019.

Plusieurs jeunes filles ont expliqué que l’entraîneur était physiquement très proche d’elles. Celui-ci a envoyé des SMS particulièrement interpellant aux adolescentes. Ainsi, il a proposé à au moins l’une d’entre elles de jouer à un jeu dont il décidait des règles. La jeune fille devait notamment garder le jeu secret, effacer les messages et de ne pas faire de captures d’écran. La jeune fille devait aller sur Snapchat, une application qui permet d’envoyer des images qui disparaissent rapidement. Il a ensuite demandé à l’adolescente de se déshabiller et lui a écrit qu’il "l’aimait".

Deux sœurs ont expliqué qu’elles se rendaient au domicile du suspect pour garder sa fille. C’est lors de ces soirées qu’il en aurait profité pour les faire boire et abuser sexuellement d’elles. Il a également envoyé des messages pour le moins interpellant à l’une de ces deux sœurs qui l’accuse de faits de mœurs. Il lui a demandé si c’était un peu chouette quand même ou encore que "la prochaine fois, il la poussera plus loin". Ce à quoi la jeune fille lui a répondu qu’elle avait 13 ans et lui 35 ans… L’homme avait présenté ses excuses et a demandé à la jeune fille de ne pas en parler à sa sœur. Alors qu’il avait fait des aveux partiels au père d’une des jeunes filles qui l’a enregistré à son insu, le prévenu a totalement changé de version lors de son passage devant le tribunal. Il avait notamment admis avoir touché la poitrine de la jeune fille sous ses vêtements et l’avoir embrassée, il a changé de version. "C’est elle qui m’a sauté dessus et m’a embrassé", a-t-il déclaré.

Il n’a avoué que très partiellement les faits. "J’ai fait une bêtise, je ne l’ai jamais nié. J’ai contacté la maman pour dire que j’avais fait une connerie. C’était le soir du réveillon. C’est une très grosse connerie. Elle a contacté les jeunes demoiselles en donnant toutes les informations. Je veux bien être puni pour des choses que j’ai commises." Le tribunal a estimé la très grande majorité des faits établis et décidé d’acquitter le prévenu pour un seul fait mineur.