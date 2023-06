CityParking fera preuve de souplesse, la fin de la saga sur la zone bleue à Hannut ?

Sur Facebook, les réactions et commentaires n’ont pas manqué pour dénoncer le zèle de CityParking, la société qui gère la zone bleue à Hannut. Et, au passage, certains ne se sont pas privés d’apostropher les autorités communales. "On a eu une réunion avec la société qui gère la zone bleue, note le bourgmestre, Manu Douette. Elle reconnaît que ses agents appliquent à la lettre le règlement. Cependant, on estime qu’il faut un peu de bon sens. Le but, c’est que le parking reste gratuit sinon on aurait installé des horodateurs. Maintenant, si un automobiliste applique le principe du disque bleu, même si le disque n’est pas réglementaire, on estime qu’il ne doit pas être sanctionné."

En conséquence, CityParking s’est engagée à faire preuve de davantage de souplesse mais aussi de pédagogie. "Si quelqu’un utilise un disque non-réglementaire, la société lui en fournira un valable avec une notice explicative au lieu de lui décerner une amende, explique encore le bourgmestre. Même chose si quelqu’un a mis son disque réglementaire mais que la flèche n’est pas bien positionnée." Mais par contre, si un automobiliste oublie d’apposer son disque bleu ou dépasse les deux heures de stationnement autorisées, là, ce sera la prune à 25 €.