Braderie, brocante, trail, Plaza…: ce week-end s’annonce fou dans le centre-ville hannutois

Comme le veut la tradition, ce 3e week-end de juin est aussi celui de la braderie des commerçants du centre. Pour l’occasion, le centre sera piétonnier rues Albert 1er et de Tirlemont (entre les rues Louis Snyers et des Vieux Remparts) ainsi que rue Zénobe Gramme et rue de Landen. "En plus des importantes promotions pratiquées, on organise toute une série d’animations, explique Nadine Mengels, coprésidente de l’association des commerçants. Des châteaux gonflables, des food-trucks, des démonstrations de grapheurs… On aura aussi un parcours d’artistes dans la rue Zénobe Gramme avec une exposition de différents photographes."

Il y en aura aussi pour les sportifs avec la tenue du second Hannurban’Trail, un trail urbain de 2x5 km à travers la ville. Organisée par la Ville et l’ASBL des Blancs Gilets, cette course est l’occasion de fouler le bitume sur un parcours qui traverse parfois des lieux insolites: l’ancienne piscine, la nouvelle piste d’athlétisme, des lieux privés, des commerces… Le départ est fixé dimanche à 10 h sur la Grand-Place pour une arrivée au même endroit.

Enfin, ce dimanche est aussi organisée la grande brocante qui, elle, va dépasser largement le périmètre du centre-ville puisqu’elle s’étendra dans le zoning. Sur un parcours de 3 km, près de 400 exposants accueilleront les chineurs dès dimanche à l’aube. Bref, on l’aura compris, on ne s’ennuiera pas ce week-end à Hannut.