Le skatepark de Hannut sera opérationnel à la mi-juillet

"En 2021, on avait fait une sorte de sondage auprès de la jeunesse pour savoir quels étaient ses souhaits, se souvient Martin Jamar, l’échevin de la Jeunesse et des Sports. Le skatepark est arrivé en troisième position des souhaits en sachant qu’aux deux premières places, c’était des choses qui dépassent les compétences communales."

Sur fonds propres, la Ville de Hannut a donc décidé de lancer le projet qui est en passe d’aboutir. Un projet qui a été construit en collaboration étroite avec les jeunes.

"Le lieu a été choisi derrière l’académie parce que c’est près des infrastructures sportives, proche du centre, facile d’accès par la mobilité douce et assez éloigné des riverains… Les jeunes ont validé à 100% ce lieu. Ce sont aussi les jeunes qui ont donné leur avis pour les différents modules. Ils ont aussi opté pour du béton lissé plutôt que du tarmac… À l’origine, on pensait plutôt créer un pumpark, poursuit l’échevin. À savoir une piste où les vélos style BMX peuvent aussi faire des figures mais les jeunes ont insisté pour que ce soit un vrai skatepark."

Ce qui ne veut pas dire que le skatepark sera formellement interdit aux 2 roues mais simplement, qu’il n’est pas fait pour ça. "Et puis, pour les vélos, on a aussi d’autres projets de piste de bi-cross", souligne Martin Jamar.

Au final, le skatepark a une superficie de 352 m2 (32X11) avec différents modules (pentes, bosses, cornières, rails…)

Les travaux ont débuté à la mi-mai et doivent être terminés avant les congés du bâtiment. "On espère que le skatepark sera opérationnel à la mi-juillet", affirme Martin Jamar. Le projet, financé sur fonds propres, aura coûté 140 000 €. "On en a aussi profité pour rénover le hobbyland, la petite aire de sports juste à côté, pour un montant de 20 000 €", souligne l’échevin Jamar.