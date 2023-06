En Hesbaye, le plan canicule est lancé, pensez à vous hydrater

"On a commencé ce matin, précise Arnaud Falla, pompier à la zone de secours de Hesbaye, en charge des appels téléphoniques. Rien que pour le secteur de la caserne de Hannut, j’ai passé 80 appels. Une vingtaine de personnes n’a pas répondu ; je vais les rappeler cette après-midi." Pour la caserne de Waremme, les chiffres seraient assez similaires.

Déjà depuis 18 ans

"Chaque Commune peut fournir à la zone de secours une liste des personnes à appeler, note Catherine Mathieu, employée au service social de la Ville de Hannut. On a la liste des plus de 80 ans ; cela représente environ 50 personnes. Mais tout le monde peut s’inscrire à cette liste. Cela concerne les personnes vulnérables, au sens large." Par exemple, une jeune personne en situation de handicap, quelqu’un qui est convalescent et ne peut se déplacer, une mère de famille seule avec des enfants en bas âge… Toutes ces personnes peuvent s’inscrire spontanément à cette liste.

Comment ça fonctionne ? Les pompiers téléphonent le matin aux personnes de la liste pour s’assurer que tout va bien. S’il n’y a pas de réponse, ils rappellent l’après-midi. Toujours sans nouvelle, ils contactent alors les proches, les voisins et au besoin se rendent sur place. "Cela fait 18 ans que l’on met en place ce plan canicule et on n’a jamais eu à déplorer de gros problèmes, note Catherine Mathieu. On a parfois dû aller porter des bouteilles d’eau ou demander à des voisins d’aller jeter un coup d’œil…"

C’est que, comme chaque fois, les autorités répètent à chacun les bonnes attitudes à adopter en cas de fortes chaleurs: bien s’hydrater, se protéger de la chaleur en restant chez soi, limiter les efforts physiques, protéger sa peau… Visiblement, des conseils qui sont entendus et appliqués.