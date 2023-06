Nouvelle liaison douce à Hannut pour relier Thisnes et Crehen, dès la rentrée scolaire

Cette annonce survient plus d’un mois après l’inauguration d’une autre liaison cyclo-piétonne, entre le site de la Saline et l’avenue Paul Brien (143 000 €, sans compter les coûts d’acquisition de différentes parcelles privées), et qui s’est déroulée courant du mois d’avril.

Cette nouvelle liaison vient compléter le réseau lent de la Ville de Hannut, qui souhaite encourager et développer la mobilité douce sur tout son territoire.

À terme, la volonté des élus locaux est de relier tous les villages au centre-ville de Hannut.

"Il s’agit d’un cheminement cyclo-piéton sécurisé de type bi-bande entre les villages de Thisnes et de Crehen, depuis la rue de la Gohale jusqu’à la rue de Crehen d’une longueur approximative de 1 200 mètres", ont communiqué les autorités.

Le chemin aboutira ainsi à Hannut-centre, à proximité des écoles. Le pôle scolaire est relativement important sur Hannut, puisqu’il accueille environ 3 500 élèves, sur huit implantations (maternelles, primaires et secondaires).

Le montant des travaux est fixé à près de 404 000 € avec un subside de la Région wallonne d’un peu moins 177 000 €, la différence étant à charge de la Ville. La première phase des travaux commencera début juin, pour une fin de chantier estimée fin août.