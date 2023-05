Nouveau tarif aux bornes électriques

Jusqu’à mercredi, la Ville pensait qu’elle n’était pas autorisée à vendre de l’énergie et avait trouvé cette astuce de vendre des heures de recharge, mais pas de l’électricité, une astuce mise en place sous les conseils de la Province jusqu’à confirmation de cette disposition légale. "Depuis ce jeudi matin, un juriste est passé, qui a confirmé qu’il y avait une exception pour les bornes de véhicules électriques, qui permet aux communes de revendre l’électricité", a ainsi précisé le directeur financier d’Hannut.

La nouvelle redevance votée jeudi soir, soit 0,484€ par kw/h basé sur le coût actuel de l’électricité, n’entrera en fonction que dans quelques semaines, le temps de reparamétrer la borne.

Le but est d’induire un comportement vertueux chez l’utilisateur: "Actuellement, si je prends quatre heures de recharge et que je vais rechercher ma voiture le soir, je bloque la possibilité de recharge, le conducteur est la seule personne qui peut déconnecter son véhicule. C’est pour cette raison que certaines recharges coûtent plus en fonction de l’immobilisation du véhicule", a encore ajouté l’échevin.

Si les prix de l’énergie venaient encore à évoluer, il sera nécessaire de passer une nouvelle fois par le conseil communal pour adapter les tarifs de la borne.