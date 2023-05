Le village d’Avernas, convivial sans voiture pour sa Fête du sureau

Parmi ces jeunes, une demoiselle qui se rend à l’école tous les matins à vélo. "Elle nous a dit que la grand-route lui faisait peur, et on s’est dit qu’on pouvait créer un concept autour de ça".

L’idée d’Avernas sans voiture a donc fait son chemin. Et quitte à bloquer une rue, pourquoi ne pas bloquer tout le quartier ! "On a fait une enquête publique auprès des riverains, poursuit l’animatrice. On a fait du porte-à-porte et on a vu que les gens étaient vraiment contents. C’est agréable de voir qu’on est soutenus."

Parkings de délestage autour du village

Malgré la nécessité de revoir ses plans du samedi, les citoyens ont donc accueilli l’événement à bras ouverts. "On a prévu des parkings de délestage autour du village, il faut marcher un petit peu mais ça se passe bien", résume Lynn.

Si la manifestation a éclos dans l’esprit des jeunes, c’est toutefois un événement tout public et familial qui s’est organisé. "On veut faire découvrir la Maison de Jeunes à un maximum de monde, souligne la Hannutoise. Que les enfants qui ont 11 ans puissent nous rejoindre l’année prochaine, que leurs parents soient au courant… Bref, ça nous donne un peu de visibilité !"

En tout cas, sur place, les curieux ont été nombreux. La journée proposait d’ailleurs des activités variées avec des partenariats très intéressants autour de la mobilité douce, et du vélo en particulier.