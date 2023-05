Le 12 août, le Beau Vélo de RAVeL fera (encore) escale à Hannut

"On remet régulièrement notre candidature pour participer à l’émission, explique le bourgmestre, Manu Douette. Et c’est vrai que la RTBF aime bien venir chez nous car on maîtrise l’organisation et qu’il y a un engouement populaire avec chaque fois au moins de 1 500 à 2 000 cyclistes qui participent. Et puis, on peut aussi compter sur les différents clubs cyclotouristes qui peuvent encadrer et accompagner."

Le tracé est déjà connu. Il a été notamment élaboré par Éric Mottet (l’instituteur bien connu pour ses défis mobilité) et par Pierre Muselle, le patron du commerce de vélos du même nom. Si, dans un premier temps, une boucle devait emmener le peloton vers Orp et Wasseiges, dans un second temps, il a finalement été convenu que la boucle de 30,8 km resterait exclusivement en terres hannutoises.

Le site de départ, avec l’imposante infrastructure de la RTBF, sera installé dans le zoning, tout près de la caserne des pompiers. Et donc tout près du RAVeL sur lequel s’élanceront les milliers de cyclistes. "On a prévu un parcours qui passe respectivement par les villages de Villers-le-Peuplier, Crehen, Thisnes, Grand-Hallet, Avernas, Cras-Avernas, Trognée, Poucet, Abolens et Blehen, note Pierre Muselle. Mais il faudra beaucoup de signaleurs car il y a plusieurs traversées de Grand-Route." Et ce, même si les vélos emprunteront au maximum le RAVeL ou le réseau cyclo-pédestre que la Ville est en train de déployer.

Pour Manu Douette, la venue de cette émission phare de la chaîne publique, c’est aussi une reconnaissance des efforts fournis par les autorités communales avec, notamment, la création récente d’une piste cyclo-piétonne. Et puis, le fait qu’on se trouve en Hesbaye avec peu de reliefs a sans doute aussi penché dans la balance afin de ne pas décourager les familles à deux roues, qui seront peut-être déjà accablées par la chaleur en plein mois d’août.