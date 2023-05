Une journée sportive, baptisée "Kiwalympic", pour élargir notre regard sur la différence

Tout nouveau, bien que dans les cartons depuis 2020 (retardée à cause du Covid), la première édition du Kiwalympic est attendue pour le 25 mai au stade Lucien Gustin à Hannut. Pensée dans le but de sensibiliser aux handicaps mentaux et aux sports paralympiques, cette journée rassemblera près de 160 enfants de différentes écoles, tous types d’enseignements confondus, spécialisés et non spécialisés donc.

L’idée, en plus de jouer sur l’inclusion, est de sensibiliser à la différence. Pour y tendre, ce sont des jeunes étudiants de la section Animation et Éducation du Collège Sainte-Croix à Hannut qui animeront les différentes activités. "Elles ont été créées par ces étudiants et seront aussi animées par eux, souligne Sabine Smeets, du Kiwanis. C’est un bel exercice pour eux. Cette journée compte d’ailleurs pour leurs examens."

Un village paralympique la prochaine fois ?

Pour aller plus loin encore dans la démarche, ces jeunes étudiants hannutois ont dans un premier temps été briefés par des représentants de la Ligue Handisport Francophone.

En plus d’offrir une journée extraordinaire à des enfants porteurs d’un handicap, l’intention de cet événement est aussi de faire changer les mentalités sur la différence en général et le handicap en particulier et donc, le regard.

Pour cette première édition, les activités, sous forme d’ateliers, se passeront en intérieur et à l’extérieur (selon la météo). L’accueil, l’encadrement, sera pris en charge par les bénévoles du Kiwanis. "Nous leur offrons aussi le repas de midi ainsi que des tee-shirts. Une couleur par école afin que chacun puisse reconnaître ses copains."

La journée se clôturera par une cérémonie de remise de médailles par le bourgmestre Manu Douette et l’échevin Martin Jamar. "Pour une prochaine édition, on aimerait organiser un village paralympique, le public pourra se mettre en situation dans un atelier prévu pour une personne handicapée et donc expérimenter des nouvelles sensations."

Accessible au public de 9 h à 15 h 30.