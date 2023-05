La Maison de jeunes de Hannut recherche des bénévoles pour sa Fête du sureau

Sans voiture sera le centre du village d’Avernas-le-Bauduin (Hannut), le 20 mai prochain, dans le cadre de la Fête du Sureau. Événement organisé par la Maison de jeunes locale. Et c’est parce que la MJ a voulu le centre du village sans voiture qu’elle est à la recherche de bénévoles. "On cherche dans l’idéal 16 à 20 bénévoles pour garder les barrières et informer les automobilistes et les villageois" , explique l’animatrice Lynn Vanwonterghem, qui précise qu’une communication sera assurée via des talkies-walkies.