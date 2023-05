Leur Pastis Ardent monte encore sur la première marche du podium, à Lyon

Pour les frères Guillaume et Édouard Noblesse, qui développent ce produit depuis 2017 en association avec Vintrépides, c’est une belle reconnaissance de plus qui va leur permettre de percer à l’étranger. "On est déjà présents dans 3 à 400 points de vente en Belgique (chez les cavistes, dans les épiceries fines et les magasins bio…), détaille Édouard. Notre objectif pour cette année, c’est de conforter notre positionnement en Belgique, puis, en 2024, d’intensifier l’export. On a déjà des contacts en ce sens en France, au Luxembourg, au Canada et en Chine."

Testé à l’aveugle

La belle histoire familiale commencée en 1892 (lire ci-dessous) se poursuit donc avec cette seconde médaille d’or remportée au pays du pastis. Justement, qu’est-ce qui a fait que le Pastis Ardent se distingue de ses concurrents français ? "Nous, on travaille à l’ancienne sans arômes artificiels, développe Édouard Noblesse. On a un produit 100% bio alors que, bien souvent chez les alcooliers, il y a beaucoup de chimie utilisée et des colorants ajoutés. Et puis, nous, on croit en la qualité de nos produits." Et visiblement, le jury composé de professionnels aussi, puisqu’il a décerné la médaille d’or au Pastis Ardent. "C’était une dégustation à l’aveugle. Les jurés avaient une grille d’analyse basée sur la couleur, la texture, l’odorat, le goût… Ils devaient ensuite coter la persistance en bouche, l’amertume et d’autres caractéristiques pour remettre une note globale."

Bientôt un quatrième breuvage

Fort de cette reconnaissance, le Pastis Ardent, produit phare de la Maison Noblesse, va probablement booster sa production mais aussi celle des autres breuvages développés par les deux frères. "Tous nos produits confondus, on a une production de 20 000 bouteilles par an. Le Pastis Ardent est notre produit-phare mais on développe aussi l’Amaretto Noblesse, le Pastis Noblesse et le Grand Élixir Noblesse, une liqueur à base de plantes. Et on va sans doute encore étoffer la gamme avec une liqueur type chartreuse", conclut Édouard Noblesse.

www.noblesse1882.be