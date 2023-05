Une expo d’art contemporain à l’ancienne piscine de Hannut : on y a piqué une tête (photos)

Corps de papiers, peinture à l’huile, sculptures en fil de fer… L’ancienne piscine communale de Hannut vient de changer de tête pour un mois. Une exposition d’art contemporain s’y est installée, voyageant dans l’imaginaire de 31 artistes et de ce que cet endroit signifie pour eux. "Personnellement, j’ai opté pour des personnages dans des situations un peu étranges, au bord de piscines abandonnées par exemple, avec un esprit très onirique, décrit Marie Van Roey, exposante dans l’entrée du site. Les couleurs de mes peintures se fondent bien, elles prennent leur place de manière assez juste dans le décor." Chaque artiste avait le droit de partir dans la direction qu’il souhaitait. Et même de choisir son emplacement. "Cela s’est fait assez simplement. Les artistes sont venus et se sont installés dans des pièces où leurs œuvres se glissaient le mieux", résume Alix Warnant, organisatrice aux côtés de Mira Primault et Françoise Laporte, également artiste. "On a laissé beaucoup de liberté, on avait simplement donné comme thématique la piscine. Beaucoup ont des souvenirs ici." Par exemple, une artiste a créé des petits corps de papier à placer dans les vestiaires, rappelant les enfants qui s’y changeaient.