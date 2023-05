Plus de 370 ménages hannutois ont bien trié leurs déchets: la prime de récompense est relancée pour 2023

Le concept a été lancé en 2022 et visiblement, il a bien marché puisque 391 demandes de chèques récompense ont été introduites par des habitants. "Il y en a 18 qui ont été refusées car elles ne respectaient pas les conditions, note Amélie Dabompré, éco-conseillère à la Ville de Hannut. Parmi les demandes, il y avait un maximum de personnes qui avaient produit moins de 30 kg de déchets résiduels, soit 307 ménages dans ce cas de figure et 66 pour ceux qui ont produit de 31 à 40 kg."

Compte tenu du succès de la formule, la Ville a décidé de la relancer pour cette année 2023 avec toutefois quelques adaptations. "L’année dernière, les habitants devaient venir déposer leur demande à l’administration communale, poursuit Amélie Dabompré . Cette fois, ils peuvent l’envoyer par courrier. Leur dossier sera alors instruit pour voir s’il rentre dans les critères et si c’est le cas, les habitants recevront leur chèque pour la fin juillet au plus tard."

Un budget de 6 500 €

Rappelons que pour prétendre à cette prime, les ménages doivent être inscrits au registre de la population hannutoise et avoir payé leur taxe immondice forfaitaire de 2022. Et pour savoir si on a été bon trieur de ses déchets, il suffit de se référer à l’avertissement extrait de rôle immondices reçu en 2023. "Si aucun kilo supplémentaire n’est indiqué pour 2022, c’est que vous ne dépassez pas les 30 kg/habitant, précise Amélie Dabompré. O n peut aussi avoir ce détail sur le site internet d’Intradel à l’onglet “Mon compteur en ligne”."

Notons encore que ce cadeau aux bons trieurs de déchets est une initiative communale. La Ville a en effet prévu un budget annuel de 6 500 € en ce sens.

019/51 93 68.