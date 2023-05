La bourse aux plantes de Vie Féminine a germé il y a 20 ans à Hannut

Cela fait 20 ans maintenant que le mouvement Vie Féminine organise une bourse aux plantes dans la ville de Hannut. Après une interruption due au Covid, l’événement a finalement refait surface et a remporté,un certain succès auprès des citoyens, ces 22 et 23 avril à la Salle Christophe à Hannut. "C’est notre plus grosse activité sur l’année, souligne Marcelle Hombrouck, membre organisatrice. À l’époque, on cherchait quoi faire pour récolter un peu d’argent pour l’association et on s’est décidé là-dessus. Au départ, il y avait des bricolages également."