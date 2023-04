Un cours de danse "géant" sur la Grand-Place de Hannut

Des chorégraphies faciles à apprendre

Ce cours est ouvert à tout qui veut, sans aucune réservation préalable. Il suffit de se rendre sur la Grand-Place de Hannut ce samedi à venir, dès 17 h. "On connaît bien les personnes du centre-ville, avec qui le club s’entend très bien. C’est pour ça que j’ai eu l’idée de le faire sur la Grand-Place. Mon envie aussi, à travers ce cours, c’est de rebooster la place le temps d’une soirée et d’y mettre un peu de soleil dans ce triste début de printemps."

Et comme le précise Carole Linkens, tout est en ordre, "on a reçu toutes les autorisations nécessaires de la Ville pour organiser le cours. Je donnerai donc une heure de cours, qui sera ouvert à tout le monde, dit-elle. J’ai créé de petites chorégraphies, très faciles, car mon but, c’est de rendre les gens heureux par la danse et qu’ils prennent du plaisir ce soir-là." Et les titres choisis pour ce cours plein air, c’est Flowers de Miley Cyrus, Sauve qui aime de Jenifer et Jerusalema de Master KG. Des élèves du club de danse prendront également part à l’événement.

Rendez-vous donc ce samedi, dès 17 h, sur la Grand-Place de Hannut. Facebook: "Hannut Reve à Danser". www.hannutrevadanser.be