La Grand-Place de Hannut, reproduite sur Minecraft (vidéo)

Dans une autre pièce du bâtiment, on peut découvrir une grande fresque qui représente la Grand-Place de Hannut… reproduite sur le célèbre jeu vidéo Minecraft. "Ce projet a été réalisé par une dizaine de jeunes, âgés de 12 à 16 ans, dans le cadre de différents stages et ateliers", détaille Hélène Léonard, qui travaille pour Infor Jeunes Hannut. On s’en doute, mener à bien un tel projet n’est pas une mince affaire. "On a commencé par télécharger le relief de la place sur WalOnMap, poursuit Hélène Léonard. On a ensuite commencé à reconstruire petit à petit en utilisant Google Maps."