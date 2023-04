La crèche DoRéMi va passer de 57 à 70 places

Cette crèche publique, c’est le CPAS qui la gère. Ce qui est particulier. "Notre CPAS est le seul en Wallonie à gérer à la fois l’aide directe aux citoyens, une maison de repos, une entreprise de travail adapté et une crèche", reconnaît Pol Oter. La raison ? "C’est historique." La crèche existe depuis les années 70. Elle était autrefois une maison d’accueil de la petite enfance et était installée dans les locaux du CPAS. "En 2018, on a créé une nouvelle crèche de 57 places sur le site de la Résidence Loriers." Un projet sur lequel le CPAS travaillait depuis quelques années déjà. Au départ, la liste de parents en attente d’une place en crèche n’était pas longue. "Quand on a conçu le projet de nouvelle crèche, il n’y avait pas d’urgence à la faire plus grande. Mais la population sur Hannut a augmenté. Il y a eu un vrai souci. La liste d’attente s’est allongée. On a alors réfléchi à la façon d’y répondre."

Mais "on a d’abord imaginé un autre projet. En se disant qu’on pourrait construire une nouvelle aile à la maison de repos en mettant la crèche au rez-de-chaussée." Sauf que ça aurait été un projet de 4 à 5 millions d’euros… Le projet a cependant été abandonné. Car la liste d’attente pour la crèche a augmenté plus rapidement que celle pour la maison de repos qui ne nécessite pas encore d’extension. Ce qui a poussé le CPAS et la Ville de Hannut à chercher une solution pour répondre à la demande des parents. "On a poursuivi la réflexion afin d’imaginer un autre projet." Et fin de l’an dernier, l’appel à projet de la Région wallonne pour de nouvelles infrastructures liées à la petite enfance est tombé à pic. Le CPAS y a répondu en imaginant une extension à sa crèche actuelle. Et le projet tel que pensé à la va-vite par l’architecte de la crèche a séduit la Région wallonne. Le CPAS de Hannut a ainsi décroché un subside de 516 000 € sur des travaux qu’il estime à 700 000 €. "Les finances du CPAS sont saines et permettent d’envisager sereinement l’apport du complément budgétaire pour réaliser cet investissement", note Pol Oter.

Clairement, il faudra lancer un marché pour qu’un architecte travaille sur cette future extension même si une première esquisse a déjà été faite "à la grosse louche". L’idée est de construire cette extension sur le parking actuel et de redistribuer les espaces intérieurs. Ainsi, "on va déplacer la cuisine, les toilettes, les vestiaires et un bureau".

Alors, pour quand ces travaux et l’augmentation du nombre de places à la crèche publique de Hannut ? "Si tout se passe bien, on l’espère pour fin 2024 ou début 2025."