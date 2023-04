À Hannut, les forains se disent victimes du nouveau calendrier scolaire

Installés depuis le 7 avril, les stands de pêche au canard et autres manèges en tous genres se font presque désertiques. Mis devant le fait accompli, les placiers doivent improviser.

Des calendriers désynchronisés

La révision des rythmes scolaires faisait débat depuis une trentaine d’années. Appliquée depuis la rentrée 2022, elle a pour but initial de favoriser l’apprentissage et améliorer les performances scolaires. Au bout de sept semaines de cours, les élèves francophones bénéficient de deux semaines de congé: les vacances de Toussaint et de Carnaval sont rallongées d’une semaine tandis que les vacances d’été, elles, sont rabotées de deux semaines.

Pourtant, la nouvelle réforme, qui fâchait déjà certains professeurs, met aujourd’hui le calendrier forain en difficulté. "Pâques prend maintenant fin le 12 mai, et le 18 mai, c’est déjà l’Ascension. Avec des vacances de Pâques au mois de mai, on ne s’en sort plus", déclare Anthony Mastrovalerio. La Flandre, en revanche, conserve son calendrier scolaire. Tous les élèves néerlandophones ont encore congé du 3 au 16 avril.

À quelques kilomètres de la frontière flamande, quelques stands de la foire hannutoise rapportent avoir eu la visite de jeunes de Landen. "Le comportement des gens est assez imprévisible, on ne sait pas de quoi est fait demain", rapporte les forains. Les élèves francophones doivent attendre le 1er mai avant d’être en congé, et la foire de Hannut s’en ira une semaine avant, sans avoir pu accueillir autant de jeunes qu’à l’habitude.

Un secteur oublié

Ce n’est pas la première fois que les forains sont en difficulté. Après deux ans de pandémie et suite à l’inflation actuelle, certains forains se sentent oubliés. "On a beau se battre, ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’on nous oublie, nous, les forains, confient Marylène et Pascal Cherain, détenteurs du Circuit de Monaco. Les petites villes et villages se meurent, on doit se débrouiller." Un revenu de remplacement, appelé "droit passerelle", a été octroyé aux activités indépendantes, victimes de la crise sanitaire. Il n’empêche que certains ont dû trouver d’autres solutions pour garder le cap ; en exerçant une activité complémentaire ou se serrant la ceinture. "Nous sommes les deux derniers de la famille à voyager, nos enfants ont un autre boulot, raconte la famille Cherain. On leur a dit d’aller à l’école et d’avoir un diplôme, ils ont une situation beaucoup plus stable. On s’en serait voulu d’avoir poussé nos enfants sur cette voie. On aime ce qu’on fait, mais on est conscients que le combat n’est pas toujours facile."

Pourrait-on dès lors synchroniser le calendrier des foires au nouveau rythme scolaire ? Selon le président des forains, ce n’est pas envisageable. "Il ne faut jamais toucher à ça, le calendrier doit absolument suivre sinon ça chamboule le programme de toutes les villes, le programme doit absolument suivre." C’est la première fois que le secteur forain fait face à ce cas de figure, sans issue concrète. "Nous, toutes nos fêtes jusqu’en juillet, elles fonctionnent en fonction de Pâques, confirment les Cherain. Il n’y a pas de vraiment de solutions, il faudrait en fait que le gouvernement revienne en arrière."

Il est encore trop tôt pour parler de métier en péril. Pourtant, à l’approche des vacances d’été, les placiers vivent dans l’appréhension. "Ce n’est pas qu’une profession, c’est un style de vie", conclut Anthony Mastrovalerio.

La foire de Hannut devra encore garder le cap jusqu’au 23 avril.