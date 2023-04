Le deuxième salon du jeu vidéo, "Games Day", c'est ce samedi à Hannut

L’événement, qui se veut familial, est ouvert à tous, pas qu’aux 200 jeunes qui fréquentent habituellement l’accueil, les ateliers ou les organisations ponctuelles de la MJ. "En fait, c’est un salon du jeu vidéo", résume Lynn, une des animatrices de la MJ. Et si le but est avant tout de s’y amuser, il est aussi "de montrer qu’il n’y a pas que du mauvais dans les jeux vidéo, qui sont souvent pointés du doigt. On veut sensibiliser de manière positive aux jeux vidéo, montrer qu’ils peuvent être intéressants et même utiles, s’ils sont bien utilisés."

Il y aura ainsi un espace "gaming" où les visiteurs pourront tester un tas de jeux vidéo, des rencontres avec des créateurs de jeux vidéo belges, un stand de sensibilisation, la présence de représentants d’une académie de jeux vidéo (pour évoquer des métiers d’avenir)… "Il y aura aussi un atelier de customisation de manettes, poursuit Lynn. Le jeune vient avec sa propre manette et, avec des marqueurs Posca, des modèles de dessins et l’aide de l’équipe", il pourra la personnaliser totalement. "L’an passé, cette activité avait vraiment super bien marché !"

Un tournoi Rocket League, aussi

Les fans pourront également participer à une lan party Rocket League, autrement dit un tournoi (attention, il faut préalablement s’inscrire via la page Facebook de la MJ de Hannut).

Enfin, la radio hannutoise Radio Compile sera toute la journée sur le site pour faire vivre en direct l’événement à ses auditeurs et aux visiteurs, avec des immersions dans les différents ateliers, des interviews en direct, des jeux et des défis avec des cadeaux à gagner… et il y aura également des "lives" sur Twitch (une plateforme de streaming vidéo en direct).

Salon du jeu vidéo "Games Day", le samedi 22 avril, de 10 à 17 h, sur le site de La Saline (rue de Tirlemont, 51 à Hannut).