Embarquement dans le train des rhétos de Hannut pour un bon voyage théâtral

La scène était parfois une salle d’attente, un guichet, un compartiment ou encore un quai. Sans crier gare signifie aussi sans prévenir ou créer la surprise. C’est réellement ce que les élèves ont réalisé dans une suite de saynètes qui ont souvent provoqué le rire, mais aussi le silence lors de certains thèmes comme sur "Le train d’Auschwitz" avec l’embarquement forcé des personnes juives dans des conditions pénibles.

Le Théâtre éphémère est issu d’une longue tradition au collège Sainte-Croix qui a cependant dû le mettre en pause durant la crise sanitaire. Pascal Fouarge, directeur de l’établissement, a cependant voulu relancer l’aventure ce dernier week-end et le succès était au rendez-vous avec une salle de spectacle remplie lors des trois soirées.

Le spectacle des rhétos est aussi, et surtout, un projet d’école avec une grande implication des élèves et du corps enseignant. Manon Frémineur, professeur de français et coordinatrice générale du spectacle avec Mélanie Dufour, sœur de Jean Dufour qui a prêté la voix pour les annonces ferroviaires, explique le travail qu’un tel spectacle induit. "Nous avons près de 50 élèves participants avec des rôles différents ; ils sont acteurs, danseurs, musiciens et aussi accessoiristes, maquilleurs, à la technique et à la promotion du spectacle avec 14 professeurs très motivés impliqués dans le projet. C’est aussi une belle aventure humaine. Tout est imaginé avec parfois des références à des chansons ou encore des humoristes dont Chevalier et Laspalès", explique l’enseignante.

Le spectateur a réellement apprécié le spectacle des rhétos, jusqu’au petit clin d’oeil ferroviaire dont l’entracte "arrêt au buffet de la gare" ou les cartons des places qui étaient un ticket poinçonné. Bravo.