Les policiers de la zone Hesbaye-Ouest pourront désormais filmer leur intervention

"La bodycam est d’abord un élément de sécurité pour le personnel, explique le commissaire Marc Struman, de la zone Hesbaye-Ouest. On doit faire face quelques fois à des plaintes non-fondées." Si la caméra a été actionnée, le policier sait ainsi, après coup, justifier son action et ainsi répondre à la-dite plainte. "À posterori, on sait ainsi vérifier si l’action a été correctement menée." Deuxième raison qui a amené la zone de police à demander de telles caméras: "l’enregistrement peut aussi aider ultérieurement à la réalisation du procès-verbal lorsque, lors de l’intervention, les choses se sont passées très rapidement. Ça permet au policier de revoir les images pour améliorer son PV." Enfin, "c’est aussi un élément préventif". Le policier, avant d’enclencher sa caméra, prévient la personne qu’il a en face de lui. "Il l’informe qu’il enclenche sa caméra, qu’il la filme. C’est un élément de désescalade", poursuit le commissaire Struman. Ça apaise directement les tensions.

Son utilisation n’est pas obligatoire

En septembre 2021, la zone de police Hesbaye-Ouest avait déjà testé les bodycams. Expérience qui s’était révélée positive et qui a poussé les policiers à aller plus loin. Sauf que chaque policier est en droit d’accepter ou non d’en porter une. "Ce n’est pas quelque chose d’obligatoire, ça pourra évoluer mais ça ne l’est pas pour le moment."

La bodycam sera ainsi proposée à la vingtaine de poiliciers du service intervention en priorité mais elle pourra être prise et être utilisée par n’importe quel policier en service extérieur. "Le personnel qui est sur un contrôle roulage pourrait aussi l’utiliser."

La zone de police n’a toujours pas été équipée mais ça ne saurait plus tarder. À noter que l’usage de ces caméras est régi par la loi sur la fonction de police. Les modalités de leur utilisation tout comme d’ailleurs les possibilités de consultation des enregistrements par les services de police et par les autorités judiciaires sont donc strictement réglementées.