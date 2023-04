Une plongée dans l’art contemporain à l’ancienne piscine de Hannut

Chaque participant, en fonction de sa discipline, a cherché à s’intégrer à l’architecture, à l’état actuel du bâtiment, à son environnement et à son histoire. Il s’en dégage des thématiques liées à la confrontation avec l’obsolescence, aux dégradations du temps, aux souvenirs… Les samedis 29 avril, 6, 13 et 20 mai à 18 h, des performances artistiques seront réalisées respectivement par Sam Gerstmans, Jean Michel Distexhe, Grégoire Tirtiaux et Sarah Klenes.

En août, une expo sur le thème de l’eau

Cette expo d’art contemporain à l’ancienne piscine de Hannut est le premier rendez-vous professionnel du genre. Le lieu a en effet été mis à disposition du centre culturel de Hannut par la Ville, suivant une convention d’un an. "On avait déjà eu l’exposition citoyenne, en décembre dernier, ou pas moins de 800 participants étaient venus accrocher leurs œuvres, poursuit la directrice du centre culturel. En août, on aura encore un collectif de jeunes illustrateurs liégeois qui va s’emparer de la piscine sur le thème de l’eau."

La convention venant à échéance en octobre prochain, se posera la question de savoir si l’ancienne piscine restera dévolue à la culture dans les prochaines années.

Expo ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 13 à 19 h.