Saint Sauveur veille sur les conducteurs à Hannut : "Il est important de perpétuer les traditions"

Il faisait un peu frais ce lundi en fin de matinée, mais sec. Il est près de 11 h 30 et le père André Mizigiymana est déjà bien positionné sur son estrade à côté de la chapelle Saint-Sauveur à l’angle des rues des Wérihet et du Curé. La longue file de voitures démarre avec en tête celle emmenant la bannière de saint Sauveur.

Au total, ce sont 104 voitures qui seront bénies. Entre les voitures, on a pu voir aussi quelques camions de transporteurs de la région et des mobylettes. Alexis Kalut, membre de l’ASBL Moxhe au fil de l’eau était très heureux. "Il y a parfois plus de voitures et autres véhicules comme l’an passé, mais nous sommes dans une bonne moyenne aujourd’hui", précise-t-il. Et avec Catherine Lheureux, membre de la fabrique d’église, tous deux poursuivent un but essentiel. "Il est important de perpétuer les traditions", disent-ils.

Et ils expliquent l’historique de la bénédiction qui s’accompagnait avant d’une grande fête dans le hameau de Moxheron. "Nous célébrons toujours une messe mais maintenant dans la salle. Elle est suivie du verre de l’amitié avant de descendre à la chapelle."

La chapelle Saint-Sauveur est encastrée dans la ferme à l’angle des deux rues. Elle a été construite au milieu du XIXe siècle. "Un attelage de chevaux de trait appartenant au fermier de l’époque a pris le mors aux dents dans le chemin de la Havée. Et il avait promis de construire une chapelle s’il retrouvait ses chevaux. Il l’a dédiée au saint Sauveur. Au début, on bénissait les chevaux et puis les tracteurs. C’est en 1963 que l’abbé Arthur Grosjean a décidé de bénir les voitures pour perpétuer la tradition. Il était notre curé depuis 1941."