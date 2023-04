Tribunal correctionnel : ce Hannutois avait agrippé les fesses d’une joggeuse sur le RAVeL

Selon la dame, il devait avoir plus ou moins 45 ans, était de type caucasien. Il était chauve et portait des baskets gris argent, un short gris foncé et un sweat noir. Elle a précisé qu’elle l’avait déjà croisé une fois sur la RVeL en direction de Landen. Les policiers lui ont indiqué qu’elle pouvait appeler le 101 si elle le revoyait encore. Le 19 mars 2021, elle s’est présentée à la police car elle l’avait reconnu formellement. Elle l’a interpellé et a voulu le prendre en photo, mais il a pris la fuite en laissant son vélo sur place. Les policiers sont arrivés à l’endroit et ils ont constaté la présence d’un homme qui correspondait à la description donnée par la dame. Entendu par les policiers, il a reconnu avoir croisé la dame en décembre 2020 mais affirme qu’elle l’a accusé de choses qu’il n’a pas faites.

Des déclarations évolutives

On lui a demandé de dire la vérité alors que ses déclarations se contredisaient. Il a alors dit que c’était possible, mais qu’il ne s’en souvenait pas. "Vous me dites que c’est tout de même dangereux si je touche les fesses des filles sans m’en rendre compte et sans m’en souvenir, avait-il déclaré. C’est régulier avec mon entourage que je fasse cela par jeu et vice-versa pour les filles que je côtoie. Vous me demandez si cette dame fait partie de mon entourage. Je vous réponds que non. Je reconnais en effet être passé devant."

Il a donc précisé qu’il s’était volontairement arrêté pour qu’elle repasse devant lui. "Je lui ai donné une petite tape sur les fesses comme je le fais avec mon entourage. Ensuite, j’ai continué ma route. Je ne me souviens pas avoir pris la fuite. Je suppose que ce jour-là, j’étais dans mes pensées et j’ai agi sans réfléchir. Ce n’est pas dans mes habitudes et je sais bien que je ne peux pas faire cela à d’autres personnes que celles de mon entourage."

Il a ensuite tenté de tempérer… "Je me suis arrêté pour régler la fréquence de ma radio. Je n’avais pas prémédité mon geste." Le tribunal a estimé les faits établis.