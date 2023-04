Les inondations qui ont frappé Lincent et Hannut reconnues comme calamités naturelles

Quid de la reconnaissance pour le mois de juin 2021 ?

À Hannut, la nouvelle réjouit mais pour le moment, l’engouement reste partiel. "Je suis content de la reconnaissance mais je serai un homme heureux quand on connaîtra le montant qui nous sera donné, lance Manu Douette en souriant. On restera dans la raisonnabilité de ce qu’on peut demander mais on sait clairement identifier les voiries qui ont été dégradées à la suite des inondations. On saura justifier très facilement avec les fiches techniques qu’on a réalisé. On n’a pas encore reçu de notification officielle et je sais que les montants traditionnels sont de 650 000 €. Si c’est ça, ce sera fort peu. Il faudra également faire un gros travail avec les citoyens pour les informer au mieux et les accompagner dans les démarches car ce n’est pas simple."

À Hannut, on s’étonne par contre de ne pas avoir reçu de reconnaissance pour les inondations de juin 2021. Les Communes fortement touchées par celles de juillet, ont déjà été reconnues par le fonds des calamités. "Nous n’avions pas essuyé autant de dégâts comme certaines communes liégeoises mais on espère toujours car plusieurs voiries et égouts avaient souffert", note le mayeur hannutois.