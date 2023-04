Les 24H Puzzle annulées pour se concentrer sur d’autres chantiers

Les 24H Puzzle ne seront pas retour en 2023 comme prévu et espéré pour les amateurs. Après deux éditions en virtuel, la faute au Covid, les organisateurs avaient pourtant envisagé un retour à la normale. L’événement organisé par les ASBL d’Inter-Actions, de l’APIC et de La Passerelle, un service résidentiel de nuit et de logements supervisés pour des adultes en situation de handicap mental, ameutait pourtant les foules chaque année avec des amateurs venant de tous horizons et différents pays tels que la France, de Russie, d’Espagne ou même les États-Unis pour la précédente édition. "On avait l’espoir que notre manifestation serait de retour en 2023 mais d’autres défis et chantiers sont venus s’ajouter à la charge de travail déjà importante de nos travailleurs et des membres des Conseils d’Administration, confie Thomas Matelart, président de l’ASBL, par voix de communiqué. Nous avions réuni les équipes afin d’étudier les hypothèses s’offrant à nous pour relancer la machine 24H en 2023. Au fil de ces réunions, certains voyants passaient au vert mais d’autres éléments venaient complexifier l’organisation ou la dynamique de travail de nos Asbl. Malgré la grande motivation des membres et la joie que nos bénéficiaires se faisaient de remettre cet événement important à leur agenda, les Conseils d’Administration ont décidé de laisser passer une année de plus pour concentrer l’énergie de ses membres et des travailleurs sur d’autres chantiers importants et nécessaires à la pérennisation des deux ASBL." Et 2024 ? L’événement pourrait revenir à l’agenda. "Nous savons que laisser passer une nouvelle année sans 24H complexifiera encore un peu plus la relance d’une édition 2024 mais nous prenons ce risque. Plusieurs d’entre nous ont l’espoir de communiquer la date de l’édition 2024 avant l’année prochaine", confie le président.