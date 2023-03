Les petits marchés artisanaux sont de retour à Hannut ce dimanche

Même si le concept a depuis fait flores ailleurs, Hannut était précurseur en lançant ces rendez-vous mensuels dès 2009. "C’était un test en juin 2009 et on avait alors 12 exposants, se souvient Pol Oter, le président du CPAS de Hannut en charge de ce projet. Mais dès l’année suivant, pour la première saison complète, on avait une centaine d’exposants en moyenne."

Depuis, il y a eu les années Covid, la crise et surtout d’autres initiatives du genre qui se sont développées un peu partout. Et pourtant, les marchés hannutois semblent toujours séduire les visiteurs qui viennent parfois de loin. "Aux amateurs de produits et créations d’artisans authentiques et passionnés, se sont progressivement ajoutés des curieux, des promeneurs, et depuis quelques années, des touristes d’un jour venus du Brabant, du Haniaut ou de Bruxelles, ajoute Pol Oter. L’arrivée de Plopsaqua n’est sans doute pas étrangère à cette constatation. On a placé des publicités en néerlandais à l’entrée du parc aquatique et on constate qu’aujourd’hui quasi la moitié des visiteurs sont néerlandophones."

Turnover régulier pour ne pas lasser

La clé du succès des petits marchés artisanaux hannutois réside sans doute aussi dans le turnover qui est effectué au sein des exposants, afin que les visiteurs trouvent toujours quelque chose de nouveau. "Sur la centaine d’exposants, on en a une trentaine de nouveaux qui seront répartis sur l’ensemble de la saison. On effectue une tournante notamment dans tout ce qui concerne la création de bijoux, textile ou bougies car il y en a beaucoup dans ce secteur."

La convivialité hesbignonne et les animations à l’heure de l’apéritif ne sont pas non plus étrangères au succès de fréquentation. Ainsi, ce dimanche, pour l’occasion, les commerces du centre-ville seront ouverts et des mascottes Marvel, Star Wars et Harry Potter déambuleront sur le petit marché et dans les rues voisines.

Ce dimanche 2 avril, de 10 à 17 h.