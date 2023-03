Record à Hannut pour l'opération BeWapp: 255 sacs de crasses ramassés dans les 17 villages

Au total, c’est l’équivalent de 255 sacs-poubelle qui ont été ramassés dont environ 20% de déchets PMC. "On n’a jamais eu un tel chiffre, note Thomas Goyen. Mais cela s’explique par le fait que l’an dernier, l’opération BeWapp était organisée en mai suite aux mesures Covid. Or à cette date, la végétation était déjà repoussée. Les petits déchets étaient donc moins visibles… Et par rapport aux années précédentes, on a davantage de sacs ramassés aussi parce qu’on avait plus de bénévoles."

Comme d’habitude, les cannettes sont les principaux déchets ramassés. "Rien qu’à Crehen, un bénévole en a récupéré 200 dans trois rues !" Reste à voir si à l’avenir ce type de déchet va diminuer. La Région wallonne a en effet l’ambition d’instaurer une consigne sur ce type de déchets.