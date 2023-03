Deux gares à vélos le long de la piste cyclo-piétonne à Hannut

La MJ (maison des jeunes de Hannut) s’inscrit aussi dans cette philosophie pour favoriser l’autonomie des 250 jeunes qui fréquentent l’une des deux implantations à La Saline (dans le centre-ville) ou à Avernas. "Parce que, quand on a 15 ans, on préfère se débrouiller seul, sans avoir papa ou maman qui nous dépose en voiture aux activités, explique Lynn Vanwonterghem, animatrice à la MJ. Or, comme il n’y a pas beaucoup de bus, le vélo est une solution…"

C’est la raison pour laquelle, en même temps que la nouvelle liaison cyclo-piétonne, la MJ inaugure ses gares à vélo, sur son site de la Saline mais aussi à la MJ d’Avernas. "On aura trois vélos à prêter sur chaque site, poursuit Lynn Vanwonterghem. Cela permet aux jeunes d’aller d’une activité à l’autre, d’un site à l’autre mais aussi, s’ils en ont besoin, pour aller à un entretien d’embauche pour un job de vacances…"

Les vélos sont en location gratuite mais un contrat est passé avec l’utilisateur afin de le responsabiliser. "Ce sont des vélos d’occasion qu’on a retapés. Sur place, on a aussi des range-vélos et un atelier où on apprendra aux ados à réparer leur vélo, à changer une roue…" En fonction de l’intérêt, d’autres vélos pourraient venir renforcer la flotte proposée aux jeunes.

16 h 30, route de Tirlemont 51.