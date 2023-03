Stéphane Vandermolen et Hélène Vanlaecken ont fêté leurs noces de brillant à Hannut

Les amoureux s’unissent à Schaerbeek le 25 janvier 1958. Leur amour est toujours très fort après 65 ans. Le couple a fêté ses noces de brillant samedi à l’hôtel de ville. Stéphane et Hélène ont fondé une grande famille. Ils ont eu 7 enfants, 25 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Et la toute dernière arrière-petite-fille, prénommée Héléna, est âgée de seulement 3 semaines. Et le couple précise "qu’il y a quatre générations de femmes dans la famille et trois générations de Stéphane".

Le couple, installé dans le village de Grand-Hallet depuis 2018, a eu une vie professionnelle très remplie. Stéphane a été transporteur de charbon et de mazout voyageant dans toute la Belgique et ensuite chauffeur de taxi indépendant. Après l’éducation de ses enfants qu’elle effectua avec grande ferveur et dynamisme, Hélène sera engagée aux Galeries Anspach à Woluwe avant de reprendre une épicerie durant quelques années. Ils termineront leur carrière en tant que concierges à l’Expo 3 à Jette. Si le couple aime se consacrer à sa grande famille, Stéphane aime aussi prendre soin de leur perroquet gris du Gabon appelé Luna. Voilà un bel exemple d’une union solide et constante depuis leur rencontre…