Les pompiers de Hesbaye auront leurs deux nouvelles casernes pour fin 2025

Et là, la zone de secours Hesbaye va se lancer dans la recherche des auteurs de projet qui devront plancher sur les plans des deux nouvelles casernes. Le budget total est estimé à 11 millions d’euros sans subsides pour ses deux nouvelles casernes qui accueilleront environ 115 volontaires, une quinzaine de pompiers professionnels, cinq administratifs et les trois Planu.

Waremme a déjà une caserne, située en plein centre-ville. Et ça pose plusieurs problèmes. "On doit assurer toute une série de missions qui nécessitent du nouveau matériel, des véhicules plus grands, explique le Hannutois Manu Douette, président de la zone de secours. On a des machines du génie civil. Ainsi, on a dû s’équiper pour sortir les ballots d’un hangar en feu, pour éteindre un véhicule électrique qui brûle." Et plus que cela: avant, le pompier rentrait chez lui avec de la suie sur ses vêtements, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Toute la désinfection, tout le nettoyage se font en caserne et cela prend de la place. De la place, il en faut aussi pour la cellule de planification d’urgence, tout comme il faut une salle de sport pour les pompiers ou encore une salle multimédia pour gérer les crises. Clairement "la caserne de Waremme est trop petite autant pour les véhicules que pour le personnel".

Trop petite mais aussi… en centre-ville. "C’est compliqué lorsque les véhicules doivent sortir, et encore plus pendant les heures de pointe, note le président de la zone de secours. Acheter le bâtiment de la Carotte de Hesbaye permettra de mieux desservir le territoire. On peut gagner une minute à une minute trente à chaque intervention. Et ce laps de temps, c’est beaucoup lorsqu’une personne fait par exemple une crise cardiaque."

Et la caserne de Hannut ? Elle aussi, elle est trop petite. "C’est l’ancien bâtiment de voirie transformé en caserne puis étendu en 2006, explique Manu Douette. Mais le garage est trop petit. On a même installé des modules préfabriqués pour les bureaux."

Un investissement sans subside

Les deux nouvelles casernes apporteront tout ce qu’attendent les pompiers de la zone de secours Hesbaye. "À Waremme, on est devenu propriétaire de tous les terrains. On a racheté le site qui appartient à la Ville de Waremme. Là, on a tous les accords." En fait, la Ville de Waremme va échanger son bâtiment avec celui de la zone de Hesbaye. Les pompiers viendront sur l’ancien site de la Carotte de Hesbaye et les ouvriers iront dans leur bâtiment. "C’est un échange de bâtiment en fait." Et à Hannut ? "On va sur le terrain en face, tous les propriétaires sont d’accord. On va pouvoir se lancer dans la recherche puis l’attribution de l’auteur de projet."

Reste LA question: à quand les pompiers dans leurs deux futures casernes ? "On espère commencer à la mi-2024 ou fin 2024. Et terminer pour fin 2025." L’investissement se fera sans subside, chaque Commune investira en fonction du nombre d’habitants. "On est bien tout conscients qu’on doit passer par là. On pourrait encore tenir quelques années même si c’est déjà trop court. Là, on part sur un objectif à 30 ou 40 ans."