Pour ses noces d’or, le clown Totor crée la surprise à Hannut

À Hannut, il ravit les petits comme les grands par ses spectacles de clown à l’occasion des événements comme dans le célèbre cortège du 21 juillet. Il a toujours participé aussi à la quinzaine hannutoise. On le voit aussi lors des braderies et dans de nombreuses fêtes de village. Après la partie protocolaire, Totor a fait quelques tours de magie. Tous les enfants présents ont été émerveillés et on pouvait voir aussi les adultes profiter de cet instant un peu insolite à la salle des mariages. Le bourgmestre Manu Douette était aussi enchanté. "Son arrivée a été une surprise totale. Je pense qu’il n’y a pas un Hannutois qui ne connaît pas Totor. O n le connaît plus que sous son vrai jour. Et on sent bien que son épouse le soutient dans sa passion." Sous ses habits colorés, Totor, c’est Claude Nopens, un mari et un papa. Il était invité avec son épouse, Chantal Dandoy, pour fêter leurs noces d’or.

Il rencontre Chantal Dandoy chez Roger, un café de la région namuroise et leur amour grandit gentiment. Les deux amoureux s’unissent à Namur le 8 février 1973 et travaillent déjà tous les deux. En 1974, le couple ouvre "New-Style", un magasin de vêtements au cœur de Hannut. Claude est tailleur et travaille à l’atelier de retouche pendant que Chantal est au magasin. Il sera ensuite étalagiste-décorateur indépendant. Le couple a un fils unique, Michaël. Ce dimanche, Chantal était aussi heureuse de voir son époux amuser l’assemblée. "Il a débuté ses spectacles de clown d’abord modestement sur les conseils de son frère qui était lui-même ventriloque, explique Chantal. Et c’est maintenant sa passion depuis environ 45 ans."