Hannut: un enseignement non-immersif pour "sauver" l’école de Merdorp ?

Abordé au conseil communal de ce jeudi, l’avenir de l’école de Merdorp est pour l’instant encore incertain. Lui redonner un nouvel élan devient donc une priorité pour le collège, qui évoque une réorganisation. "Pour l’instant, l’implantation de Merdorp est totalement en immersion, rappelle Arlette Mottet-Tirriard, échevine de l’enseignement. Les élèves sont de moins en moins nombreux et nous devons réagir si on veut éviter sa fermeture. Nous aimerions donc proposer une seconde filière d’enseignement traditionnel." Autrement dit, permettre aux futurs élèves de suivre des cours exclusivement en français, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par le projet linguistique. Une idée intéressante, mais qui ne permet pas à l’opposition de se positionner. "Je n’ai pas assez d’informations pour donner un avis, regrette Pascale Desiront (H + ). Il me semble qu’une commission aurait dû être organisée sur le sujet, avec les tenants et aboutissants, et des infos sur la réalité du terrain." Remarque que comprend le bourgmestre, Manu Douette. "Effectivement, il aurait dû y avoir une commission, admet-il. C’est un sujet important qu’il convient d’étudier en profondeur." Il note cependant que le projet n’est pas encore arrêté et doit encore être discuté. "Aujourd’hui, il vaut mieux voter pour l’idée, pour l’évolution de Merdorp visant à sauver l’établissement, requiert-il. Nous organiserons plus tard une commission qui nous permettra d’avoir les idées plus claires." L’ensemble du conseil a donc accordé ses violons.