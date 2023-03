Voitures ventouses au parking de la Cense à Hannut: "Si rien ne change, on finira par mettre des barrières"

Une situation qui a le don d’énerver Serge Renwart, propriétaire des restaurants Au Petit caprice et La Cocina, situés à la Cense, donc, et aussi membre de la copropriété qui gère ce parking privé. "Quand on arrive le matin, le parking est déjà rempli alors que les commerces ne sont même pas encore ouverts, dit-il. Il n’y a plus de place car les locataires d’immeubles voisins et certains employés des commerces et bureaux de la rue Albert 1er s’y garent pour la journée."

C’est ça, surtout, qui dérange le commerçant et ses confrères de la Cense. "Les personnes qui stationnent dans le parking pour se rendre dans le centre-ville, faire du lèche-vitrines, ça ne nous dérange pas outre mesure. Pour autant que les voitures tournent sur le parking. Et puis, ceux-là sont même susceptibles de se rendre au Delhaize (NDLR: qui se trouve au fond, dans le prolongement du parking et qui a son propre parking) . Ce qui nous embête, ce sont les personnes qui s’y garent durant des heures, parfois des jours."

Ce que déplore également Serge, c’est qu’un accord avec le Delhaize permet aux automobilistes non-clients de stationner leur véhicule sur le vaste parking de la grande surface. Une facilité, pour les personnes du quartier qui cherchent où garer leur véhicule, sur laquelle la copropriété a déjà maintes fois communiqué. "Mais les gens ne veulent pas marcher 50 mètres en plus et s’obstinent à stationner leurs voitures sur les places de parking situées en face des commerces."

La dépanneuse pour les plus récalcitrants

Des mesures ont été mises en place pour dissuader les conducteurs des voitures ventouses de stationner là sur le moyen ou le long terme. Il y a tout d’abord l’accrochage d’affichages de type "zone bleue", qui avertit les automobilistes qu’ils ne peuvent pas se garer là durant plus de deux heures. "Mais c’est très compliqué de jouer au gendarme. Je mets également des autocollants sur les voitures, qui collent bien, pour que le message passe. Mais certains n’en ont rien à faire. On a donc décidé, pour les plus récalcitrants, ou de faire appel à la dépanneuse, ou de bloquer leur voiture durant 24 heures avec des sabots de Danver. C’est à nos frais, certes, mais on peut se retourner ensuite contre les personnes."

Autre mesure, "si rien ne change, on va mettre des barrières à l’entrée et à la sortie du parking", qui ne pourra être ouverte qu’au moyen d’un code bar, par exemple, remis par les commerçants de la Cense. "Il est clair cependant qu’on aimerait bien ne pas avoir à aller jusque-là !"

En attendant, des feuillets explicatifs sont placés sur les voitures. "On a même reçu de la part de la Commune de Hannut ces mêmes feuillets avec l’entête officielle de la Ville. J’espère que ça aura une influence."

"Quand un chaland vient se garer ici pour aller ailleurs, c’est à nos frais"

Il est clair que les voitures ventouses n’arrangent pas les affaires des commerçants de la Cense, comme l’explique le responsable de l’agence Achat Or Maxi, Didier Renty. "Ce n’est pas bon pour le commerce, dit-il. D’autant plus qu’on paie tous des charges", qui servent à payer divers services comme le nettoyage du parking, les éventuelles réparations… "Quand un chaland vient se garer ici pour aller ailleurs, c’est à nos frais." "Nos frais", ce sont ceux des onze commerces qui constituent la copropriété.

Le commerçant explique également que lui-même ne se gare pas devant son propre commerce pour laisser la place aux clients. "Il faut laisser cette facilité aux clients de pouvoir se garer devant le commerce où ils se rendent. Cependant, depuis que les panneaux qui limitent le stationnement à deux heures ont été placés, c’est vrai que je constate une amélioration. On voit bien que les gens commencent à intégrer que c’est un parking privé et qu’ils ne peuvent pas y laisser leur voiture ad vitam aeternam. Et tous les commerçants de la Cense sont assez satisfaits de cela."

"Le parking paraît un peu plus vide maintenant"

Mais gare au "revers de la médaille", pour Didier: "Le parking paraît un peu plus vide à certains moments, depuis que cette mesure a été mise en place, constate-t-il. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être faire fuir la clientèle, car ça semble moins vivant. Mais finalement ça ne gâche rien du tout. C’était de toute manière des voitures de personnes qui ne venaient pas dans nos commerces."