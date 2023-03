"Neuf mois et après", un service d’aide sur Hannut, aidé par Viva for Life

Sur Huy-Waremme, trois associations ont cette aide financière providentielle. Et parmi elles, le service d’aide aux familles en difficultés L’Oasis familiale, de Hannut. C’est pour son projet "Neuf mois et après" que le service est ainsi aidé. Gaëlle Michotte en est un des piliers, aux côtés d’une assistante sociale. "L’idée, c’est d’être au plus proche des mamans dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer autour de la naissance jusqu’aux 3 ans de leur enfant", explique la sage-femme. Des difficultés autant financières que psychologiques, environnementales ou encore sociales. La sage-femme est notamment spécialisée dans la lactation, la musicothérapie. Elle essaye ainsi d’accompagner la future maman au mieux, de trouver avec elle les organismes qui pourront lui apporter l’aide dont elle a besoin. "Je les accompagne pour tout ce qui touche à la naissance. Je fais aussi des massages maman/bébé. Se payer un massage lorsqu’on a peu d’argent, ce n’est pas évident."

L’Oasis familiale comprend plusieurs services comme le babypapote, l’école des devoirs, le planning familial et ce service, lancé il y a plus de dix ans. "On a aussi des ateliers de groupe où tout le monde est le bienvenu, autour de la naissance, de l’accouchement. On y fait de la prévention."

Semaine après semaine, la sage-femme et sa collègue assistante sociale travaillent à développer ce projet "Neuf mois et après". Mais pas à temps plein. Ce qui leur permet tout de même d’accueillir entre cinq et sept patientes par semaine, de les accompagner tout au long de la grossesse mais aussi après la naissance. L’aide financière de Viva for Life leur permettra de poursuivre leur aide.