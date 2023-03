À 19 ans, le Hannutois Clément Houbeau va animer un rallye

Et s’il l’annonce avec fierté, c’est que Clément n’a encore jamais pratiqué. "Mon expérience se limite à des interviews vidéo de pilotes sur ma page Facebook et quelques matches de foot, ni plus ni moins. Je suis passionné de rallye depuis mon plus jeune âge, grâce au rallye de Hannut. Ma maman m’y conduisait alors que j’étais âgé d’à peine 3 ou 4 ans. Depuis, de fil en aiguille, je me suis impliqué dans le milieu et aujourd’hui, un rêve se réalise."

Concrètement, le Hannutois sera chargé de faire vivre le cœur du rallye, d’animer les moments creux et de faire des interviews des concurrents lors de leur passage sur le podium. Parmi ces concurrents figurera notamment Ott Tanak, champion du monde des rallyes en 2019, présent en guise de préparation au rallye WRC de Croatie. "C’est sûr qu’en tant que passionné, me dire que je vais interviewer quelqu’un de ce calibre, ça peut faire peur. D’autant plus que je vais devoir le faire en anglais. Je suis plutôt serein face à ça, j’ai fait six ans d’immersion en anglais, donc je maîtrise la langue. Je resterai moi-même, positif, je ne mettrai pas de pression. Je vais surtout essayer de m’amuser."

Pour le futur, pas de plan, le Hannutois se laisse le temps "C’est un one-shot pour l’instant et rien n’est prévu pour la suite. Je vais voir au jour le jour. Je suis encore jeune donc je n’ai pas de raison de courir. Même si j’entre par la grande porte dans le rôle de speaker."