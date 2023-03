Les scouts à Hannut: 80 ans d’histoire mais aussi de pure amitié

Les anciens ont répondu présents

Pour le repas du soir, ils étaient 450 à avoir répondu présents. "D’habitude, on tourne autour de 200. C’est vraiment énorme, et au-delà de nos espérances", se félicite le Hannutois. Parmi les participants, Marc, dit "Mésange", entré dans l’unité en… 1958. "J’y suis resté jusqu’à mes 25 ans, raconte-t-il. À l’époque, je faisais ma B.A., une bonne action, tous les jours, ça fait partie du jeu. Mais aujourd’hui, je continue !" Ce samedi, il a notamment aidé une dame en difficulté. "On garde ces valeurs toute notre vie. Et des souvenirs aussi." Chaque année, les scouts partent évidemment en camp. Mésange se souvient de ses propres expériences comme si c’était hier. "Une fois, on campait près d’un étang, et on a construit des radeaux, s’amuse-t-il. On avait pris des couverts pour se bagarrer et on n’avait plus rien le soir pour manger… Mais ça valait la peine." Ou encore cette fois où ils ont creusé des tranchées et dormi littéralement sous la neige…

En bref, cette journée anniversaire, c’était l’occasion pour les scouts de toutes les générations de se retrouver, mais aussi et surtout de se remémorer des souvenirs bien souvent inoubliables. Et puis, aussi, il faut le dire, de reboire un coup tous ensemble pour les anciens qui n’ont plus l’occasion de se voir assez souvent. "On voulait quelque chose de convivial, affirme Lemming. Faire le lien entre toutes les générations, on partage tous les mêmes valeurs, et ça nous reste à vie."